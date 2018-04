Eerste teasers van Opel Astra OPC Extreme winden er geen doekjes om

Door: BV

Opel presenteert op het Autosalon van Genève de Astra OPC Extreme. Dat wordt naar alle waarschijnlijkheid een gelimiteerde oplage van de Astra GTC die gebaseerd is op de Astra Cup-auto.



300pk of meer?



Voor details is het nog een weinig te vroeg, maar we kunnen onze verwachtingen nog even herhalen. We mikken immers op 300pk, misschien wel meer. Het mag dan wel met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid om de snelste Astra uit de geschiedenis gaan - hij zal de paarden nodig hebben als het model wil opboksen tegen ander Duits geweld.



Carbon



Vandaag moeten we het nog stellen met de teasers. Die bevestigen alvast dat de Astra OPC Extreme - de tweede Astra met die naam, want in 2002 was hij er ook al eens - het meent. We spotten al een hoop elementen in gewichtsbesparend carbon, waaronder velgen (indien echt), een koffervleugel en een nieuwe motorkap. Binnenkort meer nieuws.