Jaguar XF R-Sport doet het voor de stijl

Door: BV

Voor wie altijd al vond dat de Jaguar XF diesel er een beetje braaf uitzag, is er nu de R-Sport. Met 163pk en 400Nm, blijft die ver van de XFR-S waarvan de Sportbrake wordt voorgesteld in Genève, maar de R-Sport smaakt er wel naar.



Bumpers en velgen



Het belangrijkste wapenfeit van de R-Sport zijn de agressiever gelijnde bumperschilden, de gewijzigde zijschorten en de achterspoiler. Enkele sierlijsten zijn uitgevoerd in glanzend zwart en rollen doet de nieuwe editie op 17-duimers waarrond rubber met een lage rolweerstand ligt.



De binnenzijde is verfraaid met contrasterend stikwerk voor de zetels (in één van drie beschikbare kleuren), roestvrijstalen pedalen, een sierlijst in donkere eik, pianolak of koosltofvezel, enkele R-Sport-badges en specifieke dorpelsierlijsten.



Prestaties?



De 2,2l viercilinder diesel wordt gekoppeld aan een automaat met 8 verzetten. Wanneer alles uit de kast wordt gehaald gaat deze XF naar 100km/u in 10,5 seconden en door tot 209km/u. Het verbruik is wellicht nog steeds het grootste verkoopsargument. Dat bedraagt 4,9l/100km (of 129 g/km).