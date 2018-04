VW CrossPolo, Polo BlueGT en Polo BlueMotion ook bijgewerkt

Door: BV

Volkswagen trakteerde de Polo op een facelift. Daarvan deden we de details al uit de doeken. Maar de Duitsers hielden nog enkele edities achter. De Polo Bluemotion, de stoerdere CrossPolo en de pittige BlueGT bijvoorbeeld. Tijd om ook die even toe te lichten.



CrossPolo



De stoere stadsrakker rolt voortaan op een nieuwe set 17-duimers. En extra stootvast plastic is natuurlijk nog steeds van de partij. Speur goed en je ontwaart ook zilverkleurige dakrails, en accenten in dezelfde tint ter hoogte van beide bumpers en de spiegelhuizen. Aan de binnenzijde zijn de verschillen de zetelbekleding, een nieuw stuurwiel, een andere handrembediening en een gewijzigde versnellingspook.



Polo BlueMotion



Het gamma omvat voortaan twee BlueMotion-versies. De eerste is een kleine 1.0l driecilinder benzinemotor. Die levert 89pk en slurpt elke 100km niet meer dan 4,1l brandstof uit de tank. De Polo TDI Bluemotion heeft net zo veel cilinders, maar heeft 4 deciliter meer inhoud. Het verbruik is wel nog eens een liter lager.



Polo BlueGT



De 1.4l direct ingespoten viercilinder turbo benzine in de BlueGT wekt nu 148pk op. Dat is 10pk meer dan voorheen. Maar hij blijft ook nog best zuinig, omdat de motor bij deellast niet alle cilinders van brandstof voorziet. Het gemiddelde bedraagt derhalve slechts 4,8l/100km. Toch denken we dat de BlueGT vooral klanten ronselt met z’n GTI-light-looks. Meer uitgesproken bumperschilden, zijschorten, een achtervleugeltje en 17-duimers die in verbinding staan met een 15mm verlaagde ophanging.