In de mix: Nissan Nismo Mashup

Bij Nissans motorsportafdeling Nismo zitten ze om geen marketingstunt verlegen. Ditmaal sporen ze via hun USA facebook-pagina bezoekers aan om het uitzicht van één van de op de Amerikaanse markt beschikbare Nismo-modellen (op de Sentra Nismo na zijn ze allemaal bij ons te koop) met die van eender welke andere Nissan te combineren. De meest interessante inzendingen zullen digitaal tot leven gebracht. Serieproductie zien we niet gebeuren, maar wie weet zit er wel een videogame-avontuur in...