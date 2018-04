Lukt het Arash wel met de AF8?

Door: BV

Stel, je bent op zoek naar een supersportwagen die wordt aangedreven door een 7-liter V8 met een onbekend vermogen, van een even onbekende fabrikant die regelmatig eens een project aankondigt, maar nooit afmaakt, dan hebben we goed nieuws! Deze Arash AF8 is voor u.



Ferrari 458 en McLaren 12C



Dat zijn de concurrenten die Arash aanhaalt. En op vlak van prestaties komt de nieuwste creatie dicht in de buurt. Met 550pk en 640Nm moet de amper 1.200kg zware en 4,15m kleine sportauto in staat zijn om van nul naar 96km/u (60Mph) te accelereren in 3,5 tellen. En de top bedraagt 325km/u. In theorie, want de prestaties zijn niet gemeten.



Geen designwonder



Arash toonde ons in het verleden al enkele creaties en hoewel het model wel over alle supercar-kenmerken beschikt, lijkt de bolide ook enigszins generisch te zijn. Het ziet er een beetje uit als elke andere supersportwagen. Overlopen van het karakter doet het dus niet. Op het Autosalon van Genève kan je het model in het echt zien.