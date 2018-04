BMW M4 komt uit in DTM met V8

Door: BV

BMW schrijft de M4 in voor het Deutsche Tourennwagen Mannschaft, wat natuurlijk zoveel betekent als het kampioenschap voor toerwagens. Seizoen 2014 van de populaire discipline gaat op 4 mei van start op de Hockenheimring. Daar komt deze M4 DTM voor het eerst in actie.



V8



De straatversies van de BMW M4 worden aangedreven door een zescilinder lijnmotor met turbo, maar de DTM-editie heeft een achtcilinder onder de kap. Een atmosferisch exemplaar. Niet dat BMW dat te kiezen heeft, want er zijn natuurlijk reglementen. De eenheid wekt 480pk en 500Nm trekkracht op. Dat wordt naar de achterwielen geleid via een pneumatisch met schakellepels bediende sequentieële zesbak.



Afmetingen



Bovenop de in Hankook-rubbers gegoten 18-duims wielen staat een koets die 4,77m lang, 195m breed en amper 1,2m hoog is. De ganse constructie weegt slechts 1.110kg, bestuurder incluis.