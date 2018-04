Nissan vernieuwt de Juke

Door: BV

In het Engelse Sunderland staat een Nissan-fabriek die in haar eentje meer auto’s produceert dan heel Italië. In drie ploegen wordt er dag en nacht gewerkt, onder meer aan deze Nissan Juke. Vorig jaar wist het bedrijf er 135.000 stuks van te verkopen. Meer dan 4 op 5 exemplaren wordt bovendien verkocht aan mensen die nog niet eerder klant waren bij het merk. De Japanners zetten de veroveringstocht graag nog even door. Daarom wordt op het Autosalon van Genève een opgefriste versie van de eigenzinnige compacte SUV voorgesteld.



Koetswerk



De Juke is nog net zo herkenbaar als voorheen, maar zowel front als achterzijde werden onder handen genomen. De bovenste koplampen zijn aangepast om LED-dagrijverlichting mogelijk te maken, terwijl de onderste exemplaren nu voorzien zijn van xenonverlichting. Een aangepaste grille en onderbumper maken de voorkant robuuster. Achteraan merken we nieuwe boemerangvormige achterlichten op, alweer in samenspel met een vernieuwd bumperschild. En omdat geen facelift compleet is zonder, zijn er nieuwe lichtmetalen velgen (16, 17 of 18-duim groot) en drie nieuwe lakkleuren.



Personalisering wint ook hier aan belang. Je kan nu onder meer kiezen voor contrasterende kleuren voor de spiegelhuizen, de instaplijsten, deurhandgrepen en dakspoiler. De wielen kan je nu ook trakteren op gekleurde inzetstukken.



Interieur



Aan de binnenzijde introduceert Nissan meer kleur. Er zijn nu diverse thema’s beschikbaar met interieurelementen in rood, wit, zwart of geel.



De tweewielaangedreven Juke krijgt een extra troef, want dat model pakt uit met een grotere bagageruimte dan voorheen. En het verschil bedraagt zo maar eventjes 40%. Er past nu 354 liter in de koffer, met een winst die vooral wordt geboekt door een extra bergvak onder de laadvloer.



Nieuwe 1.2 T benzinemotor, verbeterde 1.6 T

De 1.5l dieselcentrale met 110pk blijft gewoon present. Maar wie in dit segment liever bij de benzine's gaat shoppen, heeft meer keuze. Een nieuwe 1.2l turbo benzinemotor vervangt de atmosferische 1.6-liter. Ondanks z’n beperkte slagvolume levert de eenheid met 190Nm meer trekkracht dan voorheen. En hij zet ook minder kilo’s op de weegschaal. Dat betekent dat de prestaties beter zijn en het verbruik zakt. Tot 5,5l/100km (126 g/km) om precies te zijn.



De bestaande 1.6 turbo werd eveneens onder handen genomen. Onder meer de interne weerstand werd beperkt en de compressieverhouding verhoogt. De eenheid voldoet nu aan de Euro VI uitstootnorm. De eenheid levert nu 190pk op. De variant met vierwielaandrijving is verkrijgbaar met een handgeschakelde versnellingsbak of een CVT-automaat.