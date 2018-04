Nieuwe Honda Civic Type-R is spoilergek

Door: BV

Honda presenteert de nieuwe Civic Type-R op het Autosalon van Genève. Een Concept, want hij is nog steeds niet helemaal af. Maar dat het model gemeen wordt, dat is nu wel duidelijk!



Minimaal 280pk



We moeten nog heel even speculeren over het vermogen van de Honda Civic. Maar neem maar van ons aan dat het geblazen blok minimaal 280pk op de weg zal zetten. Ja, nog steeds via de voorwielen. De centrale voldoet aan de Euro 6-emissienorm, maar meer details wil Honda nog niet prijs geven.



Vleugels



De Civic Type-R is gehuld in een agressief ogende koetswerkkit. Daarbij horen een hertekend front, brede zijschorten en zijpanelen waarin uitgeklopte wielkasten ruimte moeten bieden aan de extra brede sloffen van de hot hatch. Maar het is achteraan dat Honda helemaal uit de bol ging. Met een agressief ogende diffuser en vier uitlaatpijpen ja, maar boven alles met een knoert van een achtervleugel, waarin zelfs de achterlichten zijn geïntegreerd.