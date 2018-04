Gevleugelde monovolume: Giugiaro Clipper

Door: BV

Het door Volkswagen ingelijfde Italiaanse stijlhuis Giugiaro (Italdesign) had ook wat in de mouw zitten voor het Autosalon van Genève. Dat wisten we na de teaser. Maar wat het exact was, bleef gissen. Tot nu, want de Giugiaro Clipper is voorgesteld. En het is een eerder conventionele SUV.

Elektrisch 540km ver

Nu ja, conventioneel. Het op zich wel sterk dat Giugiaro op een lengte van vier meter e breedte van twee meter ruimte heeft gevonden voor drie riante zetelrijen. Maar dat is vooral te danken aan z’n alternatieve architectuur. De Clipper wordt immers elektrisch aangedreven, en daardoor kon in de neus kostbare ruimte worden uitgespaard. Een elektromotor is nu eenmaal kleiner dan een thermisch exemplaar. En de Clipper heeft er twee, elk 150pk sterk en elk verantwoordelijk voor een as. Stip dus vierwielaandrijving ook maar aan. Laat alle vermogen los en je kan tot 204km/u snel zijn. Wees spaarzaam met de stroom en je raakt 540km ver voor je op zoek moet naar een stopcontact.

Gevleugeld

De toegang tot het ruime, comfortabele en met schermen en aanraakgevoelige toetsen bezaaide interieur wordt verzekerd door vier naar boven openklappende portieren. De voorste exemplaren gaan in schaar, de achterste zijn ‘vleugels’. En een B-stijl ontbreekt. De Clipper compenseert zo z’n uiterlijk. Dat durven we bestempelen als conservatief.