Rolls-Royce Ghost Series II is uit de verpakking

Door: BV

De Ghost is vier. En dat betekent dat Rolls-Royce het tijd acht voor een Series II. Dat is een luxueus synoniem voor een facelift. In de stijl van het merk, dus zonder ingrijpende aanpassingen.

Roestvrijstalen tankklep

De Britten lakken hun Ghost Series II voor de presentatie is een meer opvallende tint. De aanpassingen zijn best talrijk, maar zonder uitzondering subtiel. De neus wordt getrakteerd op nieuwe bumperschilden en koplampen met LEDs (met antiverblindingstechnologie en bochtverlichting), die voor het gros van het vernieuwde smoelwerk tekenen. De typische coachline op de flank is eveneens opnieuw ontworpen en op de motorkap tenslotte merken we een ‘zoglijn’ op.

Eveneens nieuw is de roestvrijstalen tankklep met optioneel monogram. Die geeft de Ghost toch weer een ‘unique selling point’ want we zagen het nog niet eerder in dit segment.

Gezellig

In het interieur zijn er eveneens een hoop verbeteringen. Vooraan mag je je verheugen op een dashboard met een betere afwerking en zachter materiaal dan voorheen, terwijl de tellerpartij ook in details werd aangepast. De boordelektronica kreeg een grondige update en leerde nieuwe kunstjes. Zo wordt het voor de hand liggend dat de hele auto een hotspot is bijvoorbeeld. De bediening van de technologie, die zichzelf volgens het bedrijf nog steeds discreet opstelt, gebeurt via een nieuwe draaiknop in de middentunnel. Daarop prijkt de Rolls-Royce beeltenis. En een integrale lederbekleding is nu ook beschikbaar voor de A- en C-stijl.

Maar de zetels achteraan zijn wat ons betreft het grootste nieuws. Die zijn nu verder instelbaar, beschikken over een kantelbare rugleuning en komen dichter naar elkaar toe. Gezellig toch?

Dynamisch rijpakket

Het lijkt erop dat de 570pk sterke krachtcentrale vna de Ghost ongemoeid werd gelaten. Maar de automaat met 8 verzetten onderging wel verbeteringen. Die gebruikt nu ook GPS-informatie om - bijvoorbeeld - te anticiperen op een helling of bocht. In deze rubriek zijn de aanpassingen aan de ophanging echter het grootste nieuws. Rolls-Royce voorziet het model van nieuwe voor- en achterveerpoten, een nieuwe stuurinrichting en aangepaste dempers. Vooral als de klant het Dynamisch Rijpakket specifieert, moet dat een gevoelige verbetering van het bochtengedrag met zich meebrengen.