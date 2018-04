919 Hybrid moet Porsche’s Le Mans-record redden

Door: BV

Porsche is nog steeds het merk met het meeste Le Mans overwinningen achter z’n naam. Maar de jongste jaren heeft concergenoot Audi de legendarische 24-Uurs-race zo vaak geclaimd dat de kroon dreigt gestolen te worden. Porsche keert daarom terug naar het circuit La Sarthe en is vastbesloten de veroveringstocht van de Duitsers uit Ingolstadt te stoppen.



Benzine-hybride



De afgelopen jaren speelde de dieselmotor een belangrijke rol op Le Mans. Maar Porsche moet niet weten van de zware brandstof. Het merk maakt gebruikt van hybride-technologie en een benzinemotor. Dat eerste is nogal wiedes, want het is in de LMP1-klasse tegenwoordig een verplichting. Maar de benzinemotor - daar geeft het bedrijf uit Stuttgart duidelijk z’n eigen interpretatie aan. Dat is immers een eerder compacte tweeliter viercilinder. Geen lijnmotor zoals we gewend zijn. De cilinder liggen in V-formatie.



Porsche schrijft twee wagens in voor Le Mans in 2014.