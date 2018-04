Smart is nog niet toe aan nieuwe Fortwo

Door: BV

Iedereen die had ingezet op een nieuwe Fortwo op het Autosalon van Genève is eraan voor de moeite. Dat model zal z’n onderstel delen met de nieuwe Twingo die wél in Genève staat te pronken. Wat doet de producent van kleine stadswagens dan wel in Zwitserland? Wel, ze schotelen nog maar eens speciale edities voor. Voor het laatst, denken we.



Brabus Xclusive Red Edition



Brabus kittelt het kleine benzinemotortje met turbo op tot 100pk en garandeert een klank die behoorlijk dicht bij die van een sportwagen in de buurt komt. In zowel Coupé- als cabriovariant wordt het model geleverd met een speciale koetswerkkit, andere velgen en een specifieke interieuraankleding. De koets is helemaal in het rood gelakt, met inbegrip van de veiligheidskooi. Goedkoop is het model niet, exclusief wel. Er komen er hooguit 100.



Citybeam



Als het allemaal wat minder extreem mag, dan is er de Citybeam. Ook die heeft een meegelakte veiligheidscel. In feite zijn zo veel mogelijk onderdelen in het zilver gelakt, wat een meer gestroomlijnd en modern uitzicht oplevert als je het smart vraagt. Het model rolt ook op velgen met drie dubbele spaken waarrond wat breder rubber is geklemd. Het interieur is in zwart imitatieleer met zilvergrijze sierstiknaden.



Smartdrive app



Laatste, ietwat kleinere noviteit bij Smart is een 2.0 versie van de Smartdrive app. iPhonegebruikers kunnen een drietal nieuwe functies verwelkomen die allemaal verzorgd zijn door andere apps. Zo voegt Yelp points-of-interest toe aan de navigatie app, kunnen via Glympse locaties worden gedeeld en integreert Aupeo je persoonlijke radio in het multimediasysteem.