Mazda Hazumi mag zo in productie

Door: BV

Mazda’s 2 gaat al een tijdje mee. De constructeur snakt naar een opvolger in het erg competitieve B-segment. Verlossing is echter op komst, dat bewijst de Hazumi Concept Car die op het Autosalon van Genève staat te pronken. Een auto waar Mazda als het van ons afhangt niet te veel meer aan moet doen.



Kodo



Mazda vernieuwt z’n complete modelaanbod, maar gebruikt nog steeds het Kodo-designthema. Dat haalt z’n inspiratie uit het leven in de natuur. Hazumi betekent niet voor niets ‘krachtige sprong’. Zo vloeit de sterk aangezette wigvorm (beginnend bij de lage voorzijde en oplopend richting de achterzijde) volgens de constructeur uit een katachtige, in het bijzonder een jachtluipaard, die zijn spieren aanspant om zich af te zetten richting zijn prooi. Zwierige designtaal eigenlijk, maar niet zeker ineffectief om te onderstrepen dat de Hazumi bedeeld is met een vlotte, krachtige uitstraling. Laat ons hopen dat de rijeigenschappen navenant zijn. Dat zullen we echter pas diep in 2015 kunnen bevestigen. Dan staat de nieuwe 2 bij de dealer.



Groeischeut



De Mazda Hazumi is 4.070 millimeter lang, 1.730 millimeters breed en 1.450 millimeter hoog. De wielbasis bedraagt 2.585 millimeter. (Buiten)maten die vergelijkbaar zijn met die van de Renault Clio, maar bovenal aangeven dat de opvolger van de Mazda 2 een stevige lepel groeihormonen binnen heeft.



We gaan ervan uit dat al dat extra vloeroppervlak ook invloed heeft op de binnenruimte. De Japanners ontwierpen de middenconsole in elk geval als een soort brug - kwestie van het ruimtegevoel te versterken.



Voor een prettige ergonomie is het dashboard naar de bestuurder toegedraaid en de functionaliteiten sterk op de persoon achter het stuurwiel afgestemd. De layout van het centrale display, het Active Driving Display en de bediening van de commander, de grote knop in de middentunnel, zijn gebaseerd op Mazda’s Human-Machine Interface (HMI) zoals we die ook kennen van de 3 en 6.



Een kleine dieselmotor



Mazda zet in op een lichtvoetig rijgedrag. En door uit het vaatje SkyActiv-technologiën van de constructeur te tappen, hoeft de groeischeut niet gepaard te gaan met al te veel obesitas.



Voor de aandrijving van de concept zorgt een kleine, viercilinder dieselmotor met 1,5l slagvolume. Eindelijk, zouden we zeggen, want het Japanse bedrijf had echt nood aan een kleine zelfontbrander met moderne technologie. En dat heeft deze vijftienhonderd nu wel aan boord. Om de diesel zo zuinig mogelijk te maken (de autobouwer belooft 90 g/km of minder) wordt hij gecombineerd met start/stop en een systeem dat remenergie recupereert.