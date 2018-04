Audi verrast met TT Quattro Sport Concept

Door: BV

Wie dacht dat Audi zich op het Autosalon van Genève tevreden zou stellen met de introductie van de derde generatie van de TT mag z’n verwachtingspatroon bijstellen. Naar boven. De Duitsers hebben immers nog de tijd gevonden om hun fonkelnieuwe Coupé om te bouwen tot Quattro Sport Concept.

Meer dan 200pk per liter

Niet zo lang geleden werd een nieuwe motor als ‘performant’ gekwalificeerd als hij een vermogensopbrengst van meer dan 100pk per liter slagvolume kon voorleggen. Maar die tijd is voorbij. Dankzij directe injectie en -vooral- geavanceerde druklading (turbo’s dus), is de grens verlegd. En geen klein beetje. Deze TT Quattro Sport Concept heeft bijvoorbeeld ‘slechts’ een tweeliter viercilinder aan boord. Maar de centrale pompt wel zo maar eventjes 420pk en 450Nm uit. Voor een motortje van 150kg! Het specifieke vermogen (pk / liter) is zelfs hoger dan bij de Audi R18 die in 2001 de 24h van Le Mans wist te winnen. Zo snel gaat dat dus.

Minder dan 4 seconden

Vierwielaandrijving, een bliksemsnelle automaat met dubbele koppeling en niet eens 1.350kg op de weegschaal. Je ziet de knalprestatie al aankomen. Vanuit stilstand knalt de TT Quattro Sport Concept naar de 100 in 3,7 seconden.

Agressieve styling

In vergelijking met deze creatie lijkt de nieuwe Audi TT Coupé maar een watje. De luchtinlaten zijn gegroeid, de grille is anders, de grote 20-duimers zitten breed en diep in de wielkasten en de achterzijde zuigt zich met overgave aan het wegdek. Dat leiden we af uit de gigantische diffuser enerzijds en de grote achtervleugel anderzijds. Beiden zijn vervaardigd in kunststof die met carbon versterkt is.

Het interieur moet het stellen zonder geluidsinstallatie of armsteunen, omdat dat te veel weegt, en is getrakteerd op kuipjes. En in de laadruimte is er plaats voorzien voor twee helmen.

Productie?

Geen woord daarover natuurlijk. Maar dat de TTS met z’n 320pk niet de krachtigste variant is die Audi ons de komende zeven jaar van sportieve Coupé zal voorschotelen, dat is wel zeker.