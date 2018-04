McLaren 650S is er ook als Spider

Door: AUTO55

Behalve de 650S stelt McLaren meteen ook diens dakloze broer voor op het autosalon van Genève. Z'n dakconstructie dankt hij aan de 12C Spider, en dus maakt hij gebruik van harde panelen en een verwarmbare glazen achterruit die ook als windscherm functioneert. Na een proces dat 17 seconden in beslag neemt, en met maximum 30km/u op de meter, is de omschakeling naar zonneklopper voltooid.

40 kg extra

De 650S Spider is slechts marginaal trager dan de coupé. Naar 100km/u spurten duurt bijvoorbeeld nog steeds 3 ronde tellen en naar 200 sprinten neemt ook maar twee tienden van een seconde extra in beslag - hij klaart de klus in 8,6 seconden. Dat komt omdat het totaalgewicht met maar 40kg steeg.

En de prijs? Die ging natuurlijk ook naar omhoog. In de munt van het land van oorsprong met een twee en maar liefst vier nullen.