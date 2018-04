Jaguar XE is baby-XF, volgt X-type op

Door: AUTO55

De in een kat vermomde Ford Mondeo is al sinds 2009 op pensioen, maar de X-type heeft nog geen opvolging gekregen. Al gaat dat niet lang meer duren. De Britse constructeur liet immers al enkele kiekje op de wereld los met daarop de ingewanden, de neus en de lijn van de XE. Op het eerste zicht lijkt dat een kleine versie van de XF te wezen, maar dat is hij niet. De XE rust op een nagelnieuwe aluminium architectuur en is de eerste van z'n segment met een monocoque uit dat materiaal. Het concept stal hij van de C-X17.

Meer motoren

Je zal kunnen kiezen uit een reeks viercilinder benzine- en dieselmotoren die volgens Jaguar zowel in de lengterichting als dwars gemonteerd kunnen worden. Zowel vierwielaandrijving als - belangrijker in een Jaguar - achterwielaandrijving staat op het programma en er komt ook een snelle variant. Die krijgt de drukgevoede 3.0-liter V6 uit de F-Type onder de kap. Al staat er natuurlijk ook een milieuvriendelijker versie in de startblokken klaar. Die mag per kilometer maximum 100 gram CO2 uitstoten.