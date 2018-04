Peugeot 108 uit de bol met Tattoo Concept

Door: BV

De nieuwe Peugeot 108 staat in Genève en is hipper en meer personaliseerbaar dan voorheen. Dat wisten we al, maar de Fransen zetten het graag nog eens in de verf. Met deze Tattooo Concept.



Weinig subtiel



Xoil - wij kennen ‘m niet, maar het is blijkbaar een bekende tattoo-artist. Hij heeft zich mee over deze speciaal aangeklede 108 gebogen. Vandaar de naam. De aankleding is erg eclectisch, maar er wordt in elk geval gebruikt gemaakt van een goudkleurige basis, waarop allerlei verschillende decoratie is aangebracht. De blikvanger is het stoffen dak, waarop een Peugeot-logo uit lang vervlogen tijden op is aangebracht. En kijk eens naar dat wiel.



Sober interieur



Het interieur oogt in vergelijking sober. Er wordt niet met erg gekke prints of stickers gewerkt, maar er is wel rijkelijk met leder gewerkt. Onder meer de boordplank is ermee bekleed. In de topsegmenten is dat legio, maar in zo’n stadsrakker zie je het niet vaak.