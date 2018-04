Alpina B6 Gran Coupé is sneller dan M6

Door: BV

Alpina heeft de B6 Gran Coupé gecreëerd. Dat betekent onvermijdelijk dat de tuner met constructeursstatus de auto bovenop veelspakig velgen zet, in z’n typerende blauwe kleur spuit en naast mild agressievere bumpers en een andere uitlaatlijn ook de nodige Alpina-badges voorziet.

Sneller dan een M6

Met de BMW 650i xDrive en z’n geblazen 4,4l V8 benzinemotor als basis ging Alpina aan de slag. Het bedrijf weet in de achtpitter uiteindelijk 540pk en 732Nm trekkracht wakker te maken. Dat is niet zo veel als de M6, maar dankzij vierwielaandrijving, een 8-Trapsautomaat en wat minder kilo’s, is de B6 Gran Coupé wel vlotter dan die über-BMW. En niet eens een klein beetje. Van nul naar honderd gaat in 3,7 seconden. Vijf tienden sneller dan de M6 Gran Coupé. En toppen doet de creatie van Alpina pas bij 320km/u.