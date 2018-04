Fiat 500L Trekking Street Surf heeft iets met Bamboo

Door: BV

Nog nooit zagen we een studiemodel of speciale reeks, speciaal ontworpen voor de wat bezadigde mens van middelbare leeftijd. Dat zou eens wat aparts zijn. Maar ook bij Fiat kom je er niet mee aan de bak. Deze Street Surf is er helemaal op maat van hippe jongeren die zich in het hun vrije tijd het liefst van al op een skateboard bewegen.

Bamboo

De boards in de koffer van deze speciale 500L Trekking zijn gemaakt door specialist Wheelrun en rusten in een rek dat Mopar bouwde. Dat was de performance-afdeling van de Chrysler group, maar de jongens gaan tegenwoordig door het leven als ‘de accessoireafdeling van de Fiat groep’. Benieuwd of ze daar erg gelukkig mee zijn.

De planken zijn vervaardigd in bamboo, dat erg goed tegen de weersomstandigheden kan en erg licht is. En je vindt het ook in en om de 500L Trekking Street Surf. Op de versnellingspook, de armsteun, de stootlijsten, de wielcenters en de complete kofferruimte bijvoorbeeld.