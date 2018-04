Datsun toont z'n sedan voor Rusland

Door: BV

De Renault-Nissan-alliantie rolt z’n tweede budgetmerk Datsun (na Dacia) verder uit. Na de introductie van de Go en Go+ (een hatchback en een kleine monovolume) toont de groep nu voor het eerst een sedan die helemaal naar de smaak van de Russische consument is gemaakt.



Reeds gelekt



Datsun doet nog geheimzinnig over de kleine sedan, die naar alle waarschijnlijkheid weerom de structuur van de Nissan Mirca leent, maar het model is reeds ongecamoufleert gefotografeerd. Die foto hebben we op onze Facebook-pagina gepost.