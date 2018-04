Dit wordt de nieuwe Renault Espace

Door: AUTO55

In oktober is het zover. Dan krijgen we tijdens het Autosalon van Parijs voor het eerst de nieuwe Renault Espace te zien. Maar een complete verrassing wordt het niet. Dat kunnen we afleiden uit de patentbeelden die op het wereldwijde net zijn beland.

De Fransen blijven wat het lijnenspel betreft trouw aan de voorbode, die we kennen als de Initiale Paris Concept. En uiteraard spreekt de moeder der MPV's de huidige Renault-designtaal zoals ingevoerd door hoofdontwerper en noorderbuur Laurens van den Acker. Een maximale binnenruimte creëren, met plaats voor zeven inzittenden plus bagage, stond eveneens op de to-do-lijst.