Porsche Cayman en Boxster GTS

Door: BV

Porsche heeft van de Boxster en de gesloten (maar gek genoeg duurdere!) Cayman in het totaal 6 versies in de catalogus staan. En dat tegen 16 varianten van de 911. En daar zijn er nog meer van op komst. Hoog tijd om daar wat aan te toen - met deze GTS bijvoorbeeld. Die komt bij beide modellen helemaal bovenaan het aanbod.

Aankleding

Elke met GTS-labels getooide Cayman of Boxster heeft recht op het Sport Chrono Pakket en een leder-Alcantara-interieur. En dat is natuurlijk uitgezonderd specifieke sierlijsten, donkere koplampen en velgen met maatje 20”. De uitrustingstabellen onthullen ook dat het elektronisch gestuurde adaptieve PASM-onderstel standaard wordt geleverd.

Meer paardjes

Beide versies worden voorzien van een herziene krachtcentrale. De Boxster GTS tikt erdoor af op 330pk, terwijl de Cayman GTS 340pk achter de hand houdt. Beiden zijn derhalve 15pk en 10Nm krachtiger dan de S-versies waarop ze gebaseerd zijn. De Boxster sprint in deze configuratie (en met een PDK-versnellingsbak met dubbele koppeling, maar je kan ook een handbak specifiëren) naar 100 in 4,7 seconden. De Cayman is één tiende sneller, omdat de ingenieurs van Porsche dat netjes op die manier geprogrammeerd hebben. De Boxster GTS loopt 281km/u en de Cayman wordt maximaal 285km/u snel.

De automaat is de zuinigste van beide transmissies. Met 8,2l/100km scoort die zo maar even 8 deciliter beter dan wanneer je zelf het schakelen voor je rekening neemt.