Mercedes S-Klasse Coupé 63 AMG heeft 585pk, 900Nm

Door: BV

Er is een Mercedes S-Klasse 63 AMG. Dat die variant er dus ook in coupé-variant komt is maar logisch. Die heeft dezelfde 5,5l V8 biturbomotor met 585pk en liefst 900Nm trekkracht.



Vierwielaandrijving is sneller

Mercedes introduceerde vierwielaandrijving al op de E-Klasse AMG en gaf toen al aan de integraalaandrijving steevast op meer modellen met de drielettertoevoeging te zullen introduceren. De reden ligt voor de hand: met meer tractie gaan de cijfers erop vooruit.

Wie bij de S-Klasse Coupé opteert voor vierwielaandrijving rijdt al na 3,9 seconden 100km/u. De achterwielaangedreven variant die nog steeds beschikbaar is, doet er 4,3 tellen over. Dat cijfer wil overigens niet zeggen dat het ook prettiger is. Maar zelfs daar heeft Mercedes wat op gevonden. De actieve luchtophanging van de S-Klasse Coupé kan immers mee de bocht inleunen. Zoals een motorfiets, al gaat het natuurlijk hooguit over centimeters. Dat beïnvloedt het bochtengedrag zelf niet in positieve zin (in tegendeel, in theorie vergt het juist meer van de buitenste banden), maar het zou wel erg prettig zijn.

New York

Mercedes presenteert het model op het Autosalon van New York op 7 april. De verkoop van de vierwielaangedreven variant gaat meteen van start. Mensen met een zwak voor achterwielaandrijving wachten nog tot juli. De S-Klasse Coupé 65 AMG, met 12 cilinders, gaat op dezelfde dag in première. Daarvan krijgt u dus binnenkort nieuws.