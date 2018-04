Moncenisio kost € 145.000 méér dan Porsche Cayman

Door: BV

Er is tuning en er is carrosseriebouw. En er zijn zo van die grensgevallen. Wij brengen daar deze Moncenisio bij onder. Die is gebaseerd op de Porsche Cayman - maar dat zag je zelf natuurlijk ook al - en aangepast door het Italiaanse stijlhuis ‘Studiotorino’.



Zeker geen koopje



Studiotorino voorziet de Porsche Cayman van meer specifieke stijldetails dan je bij een eerste oogopslag opmerkt. Maar het meeste werk gebeurde ter hoogte van de achterruit en de zijruiten. Die zijn opgeofferd, zonder evenwel het profiel radicaal te wijzigen.



Goedkoop is de Studiotorino Moncenisio in geen geval. Bovenop de Cayman die je hoort aan te leveren, moet je nog eens € 145.000 rekenen voor de ombouwkost. Je krijgt dan wel een interieur met een specifieke aankleding, ander zitmeubilair en een kofferklep (vooraan bij de Cayman) waarin de tankdop is ondergebracht.

Exclusiviteit gegarandeerd



Het eerste exemplaar is inmiddels een feit. In het totaal bouwt Studiotorino maximaal 20 exemplaren, dus exclusiviteit is op z’n minst gegarandeerd.