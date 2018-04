Nieuwe Hyundai Sonata heeft Coupé-trekken

Door: BV

In de wat grotere middenklasse rijdt Hyundai in onze contreien de i40 voor. Maar internationaal is het steeds de Sonata die het mooie weer maakt. Overigens hebben beide producten wel wat met elkaar te maken, al wil Hyundai dat niet noodzakelijk met zo veel woorden zeggen.



Groter



De jonste editie van de Sonata, die voorgesteld wordt voor modeljaar 2015, is 3cm breder en 3n5cm langer dan z’n voorganger. Dat betekent dat het model al 4,86m lang is. Een hoop stijldetails zijn geïnspireerd door de grotere Genesis en om het geheel wat dynamischer te laten ogen is de daklijn behoorlijk bol. Dat levert een profiel met Coupé-allures op. Het grootste nieuws is echter wat niet te zien is. De koets werd immers zo maar eventjes 41% stijver. O ja, en de afstelling van de McPherson veerpoten vooraan en multilink-as achteraan, gebeurde op de Nürburgring. Kia en Hyundai hebben daar nu een vast testcentrum.



De Sonata krijgt een 2-liter viercilinder met 168pk en 201Nm en een erg Amerikaans aandoende 2,4l met even veel cilinders en 193pk en 247Nm. De kracht gaat naar de voorwielen via een handbediende zesbak of een automaat met net zo veel verhoudingen.



De publieke onthulling volgt op 16 april op het Autosalon van New York.