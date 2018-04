Seat crossover in de maak

Door: AUTO55

Na lang palaveren, inclusief een concept car in 2011, is het nieuws officieel. Seat gaat in de loop van 2016 een compacte SUV in het gamma onderbrengen. De ontwikkeling ervan is al bijna twee jaar aan de gang in de Martorell-faciliteiten in Spanje, waar sinds 2011 ook de Audi Q3 van de band rolt, en net als voor vele andere producten binnen de groep - met inbegrip van de Seat Leon - wordt het MQB-platform als basis gebruikt.

Voor- of vierwielaandrijving

De voorlopig ongedoopte Seat crossover zal zich in de regel op zijn voorwielen laten bedienen, al behoort vierwielaandrijving - voor de liefhebbers - wel tot het optiepakket. Op motorisch gebied verwachten we geen verrassingen. Het wordt dus leentjebuur bij onderhuids verwante modellen (Seat Leon, VW Golf, Audi A3...).