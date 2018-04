BMW 2 Active Tourer ook met sportjas

Door: AUTO55

Voor wie de BMW 2-reeks Active Tourer te braafjes vindt (je weet wel, die voorwielaangedreven MPV die al meer dan één wenkbrauw deed fronsen) hebben de Duitsers een M Sport Package in de aanbieding staan. Dat zal samen met het model vanaf de zomer de verkoop in gaan.

Wat de verwijzing naar motorsport allemaal inhoudt? Om te beginnen bumpers met grotere luchthappers, een stel wulpse zijschorten en een onderste bumper achteraan die in contrasterend zwart of in de carrosseriekleur wordt meegeleverd. Wielen meten 17 duim in diameter, al voorziet het merk tegen een meerprijs nog een maatje groter. Ook ligt de koets 10mm lager bij het asfalt.

Sportstuur



Aan de binnenzijde dan pakt het sportief aangeklede personenbusje uit met een M-sportstuurwiel, aluminium inlegstukken en enkele M-badges om de inzittenden er toch aan te herinneren dat ze in een 'speciale uitvoering' zetelen. Bij Audi heet zoiets S-line. Prijzen werden nog niet meegedeeld.