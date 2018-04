Hyundai ix20 Cross draagt rubberlaarzen

Door: BV

Hyundai heeft een stoere versie van z’n compacte crossover ix20 klaar. Die krijgt het toevoegsel ‘Cross’ en volgt netjes de heersende trends.



Meer plastic



Ja, de bumperschilden en vooral wielbogen zijn voorzien van een beetje meer plastic. Voor- en achteraan is een ‘skidplate’ gemonteerd en het model rolt op specifieke donkergrijze 16-duimers.



Aan de binnenzijde geen wezenlijke verschillen met de andere versies. Maar de uitrusting is wel bijgespijkerd. Zo is een navigatiescherm met aanraakgevoelig scherm, Bluetooth en een achteruitrijcamera standaard. Airco en cruise-control staan in dezelfde lijst.



Twee motoren, één uitrustingsniveau



Hyundai biedt de ix20 Cross aan met twee motoren en één uitrustingsversie. De 1.4l benzinemotor met 90pk wisselt van eigenaar voor € 20.699. Er is ook een ix20 Cross met dieselmotor. Dat is dan meteen een 1.6 met 115pk. Die kost € 23.349.