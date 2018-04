Trion Nemesis belooft 2.000pk

Door: BV

We weten allemaal dat je met een knoert van een turbo gigantische vermogens kan opwekken. En nu is ook Trion daarachter. Dat is de nieuwste in een lange rij van wannabe-supersportwagenbouwers, ditmaal uit het zonnige Amerikaanse California. Hun eerste creatie is de Nemesis. Die bestaat vooralsnog alleen op papier en het overgrote deel van dit soort merken geraakt ook nooit verder.



2.000pk



Zolang het er niet op aankomt om die dingen echt te bouwen, is er geen tekort aan fabelachtige beloftes. Zo hoort de Nemesis uit een V8 met dubbele turbo zo maar eventjes 2.000pk te puren, hoort de sprint naar 60Mph niet meer dan 2,8 seconden te duren en kan de topsnelheid oplopen tot 450km/u.



Veel gras wil Trion er in elk geval niet over laten groeien. Volgende maand wordt gestart met de bouw van een prototype. Tenminste, dat beloven ze.