Door: BV

Elk jaar rond Pasen troepen Jeep-fans in de VS samen voor de ‘Easter Jeep Safari’. Dat is het grootste offroad-evenement van het continent.

In het mekka voor de terreinwagenliefhebber, Moab in de Amerikaanse staat Utah, pakt de constructeur de jongste jaren steevast uit met één of meerdere concept cars. Dit jaar staan in elk geval de Cherokee Dakar en Wrangler MOJO op het programma. Veel meer informatie is er nog niet, maar de eerste teasers zijn bij deze wel een feit.