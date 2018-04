Lexani Mercedes Sprinter houdt van kitsch

Door: BV

Lexani Motorcars doet niets liever dan het standaardinterieur uit een auto of minibus keilen en dat vervangen door een aankleding die wat luxueuzer is. De Amerikaanse onderneming doet het naar keuze strak of, zoals in het geval van deze Mercedes Sprinter, eerder pompeus.

Twee zones

Zo’n Sprinter is ruim genoeg voor twee verschillende zones. Lexani maakte een kantoorruimte met onder meer een bureau, printer, scanner, een ingebouwde Apple computer en een iPad met z’n eigen docking station.

En dan is er ook nog een ontspanningsruimte. Daarin vinden we onder meer een 46” LED-TV van Samsung, een PlayStation 3 en een surround-systeem van Bose.

Details

Ten minste twee zetels zijn voorzien van een massagefunctie. De bestuurderskant kan je afsluiten door middel van een scherm, maar je kan wel nog steeds een oogje in het zeil houden, met camera’s. En danzijn er nog de elektrisch bedienbare tafels, of de Nespresso machine die voor de gelegenheid met goud is bekleed.