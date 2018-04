Porsche Exclusive zet 911 Turbo Cabrio in klassieke kleuren

Door: BV

Donkergrijs aan de buitenzijde en bordeaux/rood aan de binnenkant. Dat is al van de tijd van - we zeggen maar wat - de Mercedes 300 SL ‘gullwing’ een topper. En zelfs daarvoor waren ze er niet vies van. En nu is het de personaliserings-afdeling van Porsche die de 911 Turbo Convertible in deze tijdloze tinten steekt.



Bordeaux



De buitenzijde is Slate Grey en de binnenzijde is bordeaux, aangevuld met sierstukken in koolstofvezel. En laat ons hopen dat je de kleur graag ziet als je je buidel er ver (ver) voor open trekt, want Porsche gaat er vol voor. Zelfs het grootste deel van de middenconsole en de verluchtingsroosters zijn erin uitgevoerd.



Porsche Exclusive



Porsche Exclusive prepareert je auto helemaal zoals je wil. Het hoeft dus helemaal niet in deze kleuren. Op het Autosalon van Genève stond nog een gesloten 911 Turbo te blinken die het eerder in goudtinten zocht. Je kan de kleinste details personaliseren, tot de instaplijsten toe.