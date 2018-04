BMW i8 eerst als First Edition

Door: AUTO55

Tijdens de zomer van dit jaar zal BMW de sleutels van de eerste exemplaren van de i8, die nog zuiniger blijkt dan aanvankelijk werd gedacht, aan hun nieuwe eigenaars overhandigen. Klanten van het eerste uur hebben tegen dan gevoelsmatig lang moeten wachten op hun bolide, maar krijgen wel een i8 First Edition om op de oprit te parkeren. Alhoewel, krijgen. Hoewel ze reeds allemaal verkocht zijn, hebben de gegadigden enkele tienduizenden euro's extra neergeteld voor zo'n First Edition. En hoewel er voorlopig nog geen officiële prijsstelling voor België is, weten we al langer dan vandaag dat de i8 sowieso niet als een prijskraker door het leven gaat.

De hele jaarproductie is al van de hand. Dat spitsafbijters (veel) extra centen hebben moeten neertellen voor één van de eerste exemplaren, zal hen allicht worst wezen. De tweede lichting i8'en wordt immers pas in de loop van 2015 op de wegen verwacht.