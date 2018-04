Nieuwe Lexus crossover weldra onthuld

Door: AUTO55

Lexus houdt de autominnende gemeenschap warm met een plaagstoot van hun nieuwe, compacte crossover waarvan eerder al korrelig beeld opdook en die op 20 april in Peking zal worden voorgesteld. Mogelijk staat de hoogpotige nog voor 2015 in de toonzalen.

Turbobenzine

Met de productie-afgeleide van de extravagante LF-NX Concept zal Lexus kleine SUV's als de BMW X1 en Audi Q3 van antwoord dienen, in een segment waarin Mercedes onlangs de GLA dropte. Bovendien lijken de Japanners eindelijk een geducht wapen in de (Europese) strijd te kunnen gooien. Een compacte turbomotor meerbepaald. We houden je op de hoogte.