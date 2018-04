Mazda roept 42.000 auto's terug omwille van... spinnen

Door: BV

Mazda roept wereldwijd 42.000 exemplaren van de 6, gebouwd tussen 2009 en 2011 terug naar de dealer. Allen hebben ze de 2,5l benzinemotor.



Overijverige achtpoters

Het probleem is eerder aan de bizarre kant. Spinnen kunnen een web weven in de ontluchtingspijp van de benzinetank. Daardoor kan die verstopt raken en kan de tegendruk in de tank abnormaal groot worden. Dat kan in extreme gevallen zelfs tot barsten leiden, met een verhoogd risico op brandstoflekken en brand tot gevolg.

Niet voor het eerst

Het is overigens niet de eerste keer dat Mazda omwille van spinnen een terugroepactie moet doen. In 2011 riep Mazda al eens voertuigen terug om een veer in de ventilatieleiding te plaatsen. Die moest verhinderen dat de kleine brandstofdampsnuivende beestjes in de leiding konden.