Mercedes G 63 AMG 6x6 in Jurassic Park 4

Door: BV

Op 12 juni 2015 worden dino’s van allerlei slag losgelaten in de vierde editie van Jurassic Park die de titel Jurassic World krijgt. En zonder het plot te kennen zullen we stellen dat het weer cruciaal wordt om er als de bliksem van onderuit te muizen.

Ford, Jeep, GMC en Mercedes

De ster van Jurassic Park IV wordt, op automobiel vlak tenminste, de Mercedes G63 AMG 6x6. Het bijna € 400.000 kostende monster is gefotografeerd onderweg naar de filmlocatie in Hawaï. Het is niet voor het eerst dat Spielberg en de zijnen beroep doen op een auto met een Ster op de neus. In de tweede Jurassic Park (The Lost World) uit 1997 was al een Mercedes ML te zien.

Voor de eerste editie, die al stamt uit 1993, wisten de producers Ford (Explorer) en Jeep (Wrangler) te overtuigen. De al wat lauwer onthaalde derde film uit 2001 schoof dan weer een GMC HM-series naar voren.