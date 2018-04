Subaru WRX STI heeft Belgisch prijskaartje

Door: AUTO55

Op de Detroit Motor Show onthulde Subaru eerder dit jaar de de gloednieuwe WRX STI. In tegenstelling tot diens minder potente broer, die het met een tweeliter moet zien te rooien, is de STI-editie met een geblazen 2.5l viercilinder boxermotor uitgerust die een dikke 300pk (bij 6.000tr/min) en maximaal 393Nm koppel (bij 4.000tr/min) via een handgeschakelde zesbak aan het symmetrische vierwielaandrijfsysteem overlevert. Achttienduimers met 245/40-rubber houden de WRX STI op de baan, Brembo's zorgen voor stopkracht en een mechanische sper is ook van de partij.

Twee prijzen

In België is hij de uwe voor € 41.995. Dat is indien je een bestelbon voor een 2.5T Sport ondertekent. Wil je de Executive, dan betaal je € 4.000 meer maar krijg je lederen bekleding (in plaats van de combinatie leder/alcantara), sleutelloze toegang, GPS, een Harman/Kardon-installatie en een elektrisch te bedienen schuifdak in de plaats.