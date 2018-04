Door: AUTO55

Op de Auto China 2014 in Peking zal Audi op 20 april aanstaande met de Q4 Concept naar voren komen. Daarvan krijgen we de schetsen nu te zien.

X4-rivaal

De stijlstudie heeft wat weg van de Allroad Shooting Brake Concept die we begin dit jaar in Detroit zagen. Maar dat was meer een voorproefje van de nieuwe Audi TT, ook al deed de daklijn denken aan die van een SUV. Eens de Q4 er in productievorm is, zal hij waarschijnlijk de BMW X4 het vuur aan de schenen leggen.