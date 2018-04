Peugeot Exalt Concept wordt 408 GT

Door: BV

Peugeot toonde z’n toekomstige stijlrichting al eens met de Onyx Concept. Nu wordt die vormtaal verder uitgediept met de Exalt. Die moet in staat zijn het concept-stadium te ontgroeien en hoort de catalogus te verrijken als 408 GT: een vierdeurs coupé-variant van de 408.



408 GT



De Exalt heeft al afmetingen die behoorlijk dicht in de buurt van het eindresultaat kunnen liggen. Een hoogte van 1,31m en een lengte van 4,7 meter bijvoorbeeld. En we weten daardoor ook meteen dat de Fransen wat hogerop willen. Qua grootte wordt immers aansluiting gezocht met pakweg de BMW 4 Gran Coupé en de Audi A5 Sportback.



Uitzonderlijke materialen



Peugeot experimenteert tegenwoordig duchtig met aparte materialen. Koper voor de Onyx bijvoorbeeld, dat natuurlijk uitslaat. Deze Exalt is in naakt staal, met een achterpartij in rood textiel. Peugeot doopt die ‘shark skin’. Het schijnt de aërodynamica (en dus het verbruik) ten goede te komen.



Exclusieve interieurinrichting



De binnenzijde heeft veel weg van een kunstwerk. Het dashboard is in ebbenhout, er zijn prachtig ontworpen tuimelschakelaars, het stuurwiel lijkt uit een videogame te komen en de zetels zijn in leder dat met een special wol wordt gevuld.



Als de auto wordt gestart doemen in de middenconsole twee aanraakgevoelige schermen op. Het bovenste dient voor navigatie en multimedia, terwijl het onderste onder meer de klimaatcontrole beheert.



Pittige hybride



Peugeot legt de 1.6l THP benzinemotor onder de kap in de versie die ook dienst doet in de RCZ R. Met 270pk dus, maar een elektromotor doet er nog eens 70pk bij om een erg gespierde versie van het Hybrid4-aandrijfsysteem (waarbij de benzinemotor de voorwielen aandrijft en de elektromotor de achterwielen beweegt) te bekomen.