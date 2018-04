Nog 3 Cherokee Concepts van Jeep

Door: BV

We hadden al drie ruig uitgedoste Wranglers te tonen en nu doet Jeep er nog eens drie Cherokee’s bovenop. Eén Grand Cherokee en twee kleinere exemplaren. Concepts die duidelijk moeten maken wat de mogelijkheden zijn na een beetje personalisatie. Jeep toont ze op de Easter Jeep Safari in de Moab, ten Zuid-Oosten van het Amerikaanse Salt Lake City.



Cherokee Adventurer



De mat zwarte Cherokee Adventurer doet niet zo hard z’n best. Het model heeft beschermplaten, sleepogen en 17-duimers met terreinbanden, maar daarmee hebben we de meest wetenswaardige aanpassingen wel gehad.



Cherokee Dakar



In z’n grijze tint met rode accenten is dit volgens Jeep de meest extreme Dakar die ze ooit toonden. Het model is hoger op z’n poten geplaatst, heeft koetswerkverbreders om niet alleen de 17-duimers maar ook 33” rubber van BFGoodrich te huisvesten. Dat is geen klein klusje want de constructeur moest er ook de wielkasten voor vergroten.



Grand Cherokee EcoDiesel Trail Warrior



Uiteraard heeft deze Grand Cherokee een dieselmotor onder de kap, anders was de naam een beetje belachelijk geweest. Maar er is ook ruimte voor een aangepaste ophanging van producent Quadra. Die is niet alleen hoger, maar maakt ook gebruik van luchtbalgen. Instelbaar en comfortabel dus. Speciaal rubber en een specifieke zandtint met satijnzwarte accenten maakt de opsomming ei zo na compleet.