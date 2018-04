Porsche Exclusive zet de Macan in blauw

Door: BV

Porsche Exclusive is de naam voor het programma waarin de constructeur z’n klanten in staat stelt een model helemaal naar smaak uit de dossen. En om dat wereldkundig te maken heeft de afdeling dit jaar al twee gepersonaliseerde modellen tentoongesteld. De eerste was een 911 Turbo waarbij goudtinten domineerden, de tweede was een 911 Turbo Cabrio in een klassieke combinatie van grijs en rood, en nu is er deze blauwe Macan S.

21-duims velgen

De Macan S is voor de gelegenheid uitgerust met Sport Classic lichtmetalen velgen die een diameter van 21 duim hebben. Andere aanpassingen omvatten glanzend zwarte zijschorten, de SportDesign buitenspiegels en de donkere koplampunits, naast de nogal evidente lakkleur.

Ook blauw binnenin

Een interieuraankleding in hevig blauw was er wellicht over, maar het zwarte leder laten contrasteren met een sierlijst in de koetswerkkleur - dat ging nog net.



V6 twin-turbo

Aan de drieliter V6 met dubbele turbo van de Porsche Macan S werd niet geraakt. Die gooit nog steeds 340pk te grabbel aan de zeventrapsautomaat. Goed voor een sprint naar 100 in 5,4 seconden. Iets wat overigens netjes geprogrammeerd is door de Porsche-ingenieurs. Kwestie van je ook centen te kunnen laten ophoesten voor het Sport Chrono-pakket. Die heeft geen pk extra, maar levert je wel twee tienden op in de sprinttijd.