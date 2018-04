Marussia sluit de deuren

Door: AUTO55

Russisch sportwagenfabrikant Marussia, bekend van de B1 en B2, houdt het na 7 jaar voor bekeken. Het merk heeft nooit potten kunnen breken in het supercar segment. Meer nog, sinds de oprichting zou het bedrijf amper 4(!) auto's aan de man hebben kunnen brengen.

F1-team blijft bestaan

De sluiting stond al even in de sterren geschreven, aangezien meerdere werknemers het vroegtijdig zijn afgestapt wegens het niet meer ontvangen van een loonbriefje op het einde van de maand. Marussia blijft echter wel actief in de Formule 1. Hoelang is niet geweten.