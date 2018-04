Volvo blaast kinderzitjes op

Door: AUTO55

Volvo heeft een opblaasbaar kinderzitje ontwikkeld dat zichzelf met behulp van een pomp in minder dan 40 seconden opblaast. De compacte kotertroon weegt minder dan 5kg en is dus ongeveer de helft zo licht als een conventioneel exemplaar. Als klap op de vuurpijl kunnen ouders de opblaasprocedure in gang schieten via Bluetooth en dus met de smartphone. Het zitje wordt voorlopig nog niet te koop aangeboden, maar daar zal binnen afzienbare tijd wellicht verandering in komen.

Het gebruikte materiaal werd oorspronkelijk voor militaire doeleinden ontwikkeld en werd nadien ook in de botenindustrie toegepast. Het is beresterk zolang er genoeg druk op de binnenste wanden wordt uitgeoefend.