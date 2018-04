Infiniti Q70 groeit 15cm bij facelift

Door: BV

Infiniti introduceert een opgefriste versie van de Q70 op het Autosalon van New York. Met nieuwe lichtblokken uiteraard en een smoel waarin door middel van grille en bumper wat trekken van de Q50 werden geïntroduceerd. Maar dat is niet het grootste nieuws.



Lange wielbasis



De Q70 rust standaard op een wielbasis van 2,90m. Maar vanaf dit najaar (modeljaar 2015 dus) komt daar ook een variant bij die de wielen 15cm meer in spreidstand zet. Centimeters die allemaal ten goede komen van de achterste passagiers. Zij worden overigens in één adem getrakteerd op een cabine die met hoogwaardige houtinleg luxueuzer oogt dan voorheen.



Dezelfde motoren



De Q70 is in de VS te krijgen met een 3,7l V6 met 330pk of een 5,6l V8 met 440pk. Beide motoren zijn ook de vinden in de Q70L, al knijpt Infiniti de achtcilinder dan vier paardjes af. Een hybride staat ook in de catalogus, maar die zal niet te combineren zijn met de extra centimeters.