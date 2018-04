Ford viert 50 jaar Mustang met Limited Edition

Door: BV

Als je als automerk een succesvol model in het gamma hebt dat een behoorlijk aantal kaarsjes mag uitblazen, dan kom je niet onder een feestje uit. En een speciale reeks is net zo’n verplicht nummer. De Ford Mustang bestaat dit jaar 50 jaar. Deze 50 Year Limited Edition was dus een must.

1964 stuks

De eerste Mustang werd geïntroduceerd in 1964, en Ford heeft besloten om het aantal te beperken tot datzelfde cijfer. Het model zal gebaseerd zijn op de jongste Ford Mustang-generatie (die ook naar Europa komt), in de GT-uitvoering (dus met de 420pk sterke 5-liter V8) en voorzien van het ‘Performance Pack’. Daarvan vinden we het Torsen limited-slip achterdifferentieel en de Brembo-remmen de voornaamste ingrediënten. De keuze voor een handbediende zesbak, dan wel een automaat met net zo veel verzetten, ligt bij de klant.



Twee kleuren

De Ford Mustang 50 Year Limited Edition wordt leverbaar in twee kleuren. De eerste is crème, de tweede is lichtblauw. Het interieur is uitgevoerd in twee tinten met cashmere en zwart leder, terwijl je natuurlijk ook de nodige logo’s en iconen moet tolereren, zowel aan de binnenkant als op de flanken.



Nog niet in productie



Ford stelt deze 50 Year Limited Edition Mustang dan wel voor op het Autosalon van New York dat vandaag de deuren opent, maar zelfs de Amerikanen moeten wachten tot de herfst. De nieuwe Mustang is al vorig jaar in oktober voorgesteld, maar wordt pas vanaf deze zomer geproduceerd.