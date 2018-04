Volvo S60L PPHEV: 2l/100km, 50g/km CO2

Door: AUTO55

De V60 D6 Plug-in Hybrid is momenteel de enige Volvo die aan de stekker kan. Daar komt vanaf 2015 echter verandering. En wel met de Volvo S60L PPHEV (Petrol Plug-In Hybrid Electric Vehicle), die in China zijn debuut maakt en ook exclusief daar geproduceerd en verkocht zal worden. Wat er zo bijzonder aan is? Hij rijdt op benzine in plaats van diesel - een primeur voor de Zweedse autobouwer.

Snel

Het gaat om een verlengde versie - vandaar de 'L' in de typeaanduiding - wat an sich niet zo vreemd is aangezien Chinezen daar verlekkerd op zijn. De techniek van de bestaande diesel-hybrides dient als basis voor de PPHEV. Een tweeliter viercilinder benzinemotor die 238pk en 350Nm opwekt levert het basisvermogen en wordt geholpen door een 68pk sterke elektromotor die ten allen tijde 200Nm koppel ter beschikking stelt. Alle wielen worden bediend en de sprinttijd tot 100km/u bedraagt slechts 5,5 seconden. Wellicht is dit prestatiecijfer ook meteen de reden waarom Volvo het T8-typeplaatje op de S60L PPHEV aanbrengt.

Zuinig

De S60L PPHEV is dus snel, maar ook zuinig. Per 100 kilometer lust hij gemiddeld 2l/100km en per kilometer ontsnapt er 50g CO2 uit de einddempers. Volvo claimt een rijbereik van 1.000 kilometer, waarvan 50 kilometer volledig elektrisch kan worden gereden.