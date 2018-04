Zwartkijker: vernieuwde Dodge Charger

Door: BV

De Fiat-Chrysler-groep stelt op het Autosalon van New York de vernieuwde Dodge Charger voor. Het model blijft herkenbaar, maar tegelijk werd er aan bijna elk koetswerkpaneel gesleuteld. Wat de Charger eraan overhoudt is vooral een gemeen ogend uiterlijk.



Bekijk die grille eens



Dodge heeft het onder meer over meer afgeronde koplampunits, 20-duims velgen, een optionele achterspoiler in drie delen en een verbeterd instrumentarium met meer elektronische gadgets aan de binnenzijde. Maar waar de Charger zich toch het meest mee onderscheid is met z’n grille. Die is minder hoog en op de meest versies helemaal in het zwart uitgevoerd.



Motoren



Niet erg relevant voor Europa, gezien het model hier alleen via grijze import verkrijgbaar is (en dan nog), maar voor de volledigheid spitten we ook even het motorenpalet door. Er is een 3,6l V6 met 292pk en een 5,7l V8 met 370pk. Beiden zijn steevast gekoppeld aan een automaat met 8 versnellingen.