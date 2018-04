Vernieuwde VW Touareg is vooral zuiniger

Door: BV

Volkswagen neemt de Touareg nog eens onder handen. Het uiterlijk wordt wat bijgeschaafd, maar het voornaamste nieuws is onder de kap te vinden.



Bescheiden facelift



De lijst met onderdelen die aangepast worden is erg klassiek. Zo heeft de Touareg vanaf heden recht op nieuwe kop- en staartlichten, een andere grille, velgen en nieuwe voor- en achterbumpers. Een facelift volgens het boekje dus, maar je moet wel twee keer kijken om het verschil te spotten.



Onderhuids



Onder het plaatwerk wijzigt ook één en ander. Zo heeft de ABS-module voortaan ook de door VW post-collision-braking-functie. Die houdt de rem ingedrukt na een ongeluk tot de auto nagenoeg stil staat. Kwestie van niet te veel andere zaken meer te raken. VW doet er erg hoogdravend over want goed gevonden, maar die extra regeltjes programmatie kosten natuurlijk niets.



Nog iets wat vooral op vlak van software wordt geregeld is de coasting-functie. Daarbij ontkoppelen motor en versnellingsbak zodra je de gas lost. Dat betekent dat je auto verder bolt, gezien de motorrem niet meer speelt. In theorie (en tijdens de labotests die het verbruiksgemiddelde opleveren) zorgt het voor verbruikswinst. Daarbovenop is de motorelektronica en interne wrijving van de zescilinder dieselmotoren en de achttrapsautomaat onder de loep gehouden en worden voortaan banden met een nog lagere rolweerstand gemonteerd.



4 deciliter zuiniger



Het resultaat van alle gecumuleerde inspanningen is een verbruikswinst van 0,4l/100km. De drieliter V6 TDI met 204pk tikt erdoor af op 6,6l/100km of 174g/km terwijl de variant met 258pk aftikt oip 6,8l/100km en 178g/km.