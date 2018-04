Nissan Lannia Concept zit op dood spoor

Door: BV

Nissan heeft voor het Autosalon van Peking deze Lannia ontwikkeld. Na de Friend-Me concept is dat de tweede creatie van de Chinese designstudio van het merk.



Geen serieproductie?



De Lannia lijkt het te menen met z’n boomerangvormige koplampen, z’n led-achterlichten, zwevende daklijn en ingewerkte diffuser. Maar als we de constructeur mogen geloven zit de Lannia op een dood spoor. Er zijn geen plannen om een productieversie uit te werken op basis van dit studiemodel. Het zou echter niet de eerste keer zijn dat een autoconstructeur daar niet geheel eerlijk over is…