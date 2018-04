600pk sterke Audi S1 doet aan rallycross

Door: AUTO55

Het World Rallycross Championship speelt zich af op een afgebakende, relatief korte baan met een combinatie van harde en onverharde ondergronden. Alle deelnemers starten op hetzelfde moment, wat spektakel verzekert.

600 paarden

Eén van de deelnemers dit jaar komt in de vorm van de Audi S1 EKS Concept. Die wordt door tweevoudig DTM-kampioen Matthias Ekström beteugeld en is maar liefst 600pk sterk. Een vermogen dat hij puurt uit een 2-liter viercilinder, geholpen door een knoert van een turbo en intercooler.

Om zo snel mogelijk uit te startblokken te schieten is de versnellingsbak er eentje met zeer korte verhoudingen. Een hoge topsnelheid is dus niet aan de orde. De sprinttijd tot 100km/u van amper 1,9 tellen (!), die is veel meer van belang. Ekström neemt het overigens op tegen kleppers als Tanner Foust, Petter Solberg en Jacques Villeneuve.